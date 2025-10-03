CHV confirma fecha de estreno para el regreso de “Fiebre de Baile” tras 13 años fuera de pantalla

La señal de Chilevisión ya tiene todo listo para el lanzamiento de su nueva apuesta prime: Fiebre de Baile, el recordado programa de competencia conducido por Diana Bolocco, volverá a la pantalla este domingo 5 de octubre, después de CHV Noticias.

Este viernes se llevó a cabo la presentación oficial del renovado elenco de participantes y del jurado, conformado por Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta. El espacio se emitirá tres veces por semana —lunes, martes y miércoles— en horario estelar, marcando así el esperado regreso del formato que fue un éxito en temporadas anteriores.

Además, la nueva temporada de Fiebre de Baile no solo contará con presentaciones en el escenario principal, sino también con una completa cobertura detrás de cámaras. Juan Pablo Queraltó asumirá la conducción del backstage, entregando detalles exclusivos y reacciones inmediatas de los participantes.

El grupo de concursantes ya confirmados incluye a nombres como Daniela Castro, Raquel Castillo, Esteban Paredes, Michelle Carvalho, Skarleth Labra, Nicole "Luli" Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge "Kike" Acuña, Francisco Reyes Cristi y Luis Jara Jr.

