CHV, CNN Chile y TNT Sports sufrieron la caída de sus transmisiones por aparente falla técnica en sector donde se ubica Machasa

Chilevisión, CNN Chile y TNT Sports sufrieron una interrupción en la transmisión de su programación durante la noche de este martes.

La caída de la señal afectó a los canales cuyos estudios y operaciones se encuentran en el edificio de la exfábrica textil Machasa, en la comuna de Santiago.

Las señales se detuvieron cuando Chilevisión emitia «Cuánto vale el show», CNN Chile «CNN Prime» y TNT Sports «Todos somos técnicos» y el partido por la Liguilla de Ascenso entre Rangers de Talca y San Marcos de Arica.

El duelo sufrió múltiples intermitencias, inconvenientes con las gráficas informativas y no contó con relator ni comentarista, el periodista que se encontraba en la cancha debió asumir improvisadamente como relator en varios pasajes del encuentro.

Según consignó radio ADN, el corte habría sido provocado por un apagón interno en Machasa ocurrido mientras se realizaban trabajos de mantención en el sistema de aire acondicionado del edificio.

Por su parte, Página 7 indicó que la anomalía se originó debido a una falla técnica en el sector donde se ubica la exfábrica Machasa.

PURANOTICIA