CHV anuncia el regreso del aclamado reality Gran Hermano: "No es ficción, es realidad"

Chilevisión volverá a apostar por uno de los formatos que marcó su pantalla durante los últimos años. Y es que la estación confirmó el regreso de «Gran Hermano», reality que tendrá una nueva temporada luego de las dos primeras ediciones emitidas por la señal.

El anuncio se realizó a través de las plataformas digitales de CHV, donde fue difundida una breve cápsula que únicamente muestra el logo del programa acompañado de la frase “No es ficción, es realidad”.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los seguidores del espacio, quienes recibieron con entusiasmo la noticia y comenzaron a comentar sus expectativas respecto de una eventual nueva edición.

Uno de los primeros en reaccionar fue el influencer Danilo 21, quien alcanzó notoriedad en las redes sociales justamente durante la primera temporada del reality que se graba en dependencias de Telefé, en Argentina. “Al fin”, escribió en la publicación.

Por ahora, Chilevisión no ha entregado información respecto de la fecha de estreno, los participantes ni el equipo que estará detrás de la nueva temporada.

El retorno, además, se producirá en un escenario distinto al de las dos primeras entregas. Esto, debido a que el director de las versiones anteriores, Carlos Valencia, dejó CHV para incorporarse a Mega, movimiento que también realizó el animador Julio César Rodríguez.

PURANOTICIA