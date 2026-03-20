Chuck Norris es hospitalizado de urgencia en Hawái a tan solo días de haber cumplido 86 años

Alarma total en Hollywood: Chuck Norris, ícono indiscutido de las artes marciales, encendió las alertas tras ser hospitalizado de urgencia en Hawái, desatando preocupación entre sus seguidores.

De acuerdo a lo revelado por el medio TMZ, el actor habría enfrentado una emergencia médica en las últimas 24 horas en la isla de Kauai.

El misterio es total, ya que hasta ahora no se ha dado a conocer qué fue exactamente lo que ocurrió, lo que solo ha alimentado la incertidumbre.

Pese al susto, el medio aseguró que la legendaria estrella se mantiene de buen ánimo, intentando tranquilizar a sus fans en medio del hermetismo.

El episodio ocurre a solo días de que Norris cumplió 86 años (10 de marzo), una edad que no parecía pesarle en absoluto, considerando lo activo que se mostraba en redes sociales.

De hecho, el actor había sido visto entrenando con normalidad en la isla apenas el día miércoles, lo que hace aún más desconcertante este repentino episodio que hoy lo tiene bajo observación médica.

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