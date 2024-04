Christina Applegate y la esclerosis múltiple: "Es lo peor que he enfrentado"

Christina Applegate está atravesando un momento complicado. En 2021, anunció que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, un golpe para su salud que ha cambiado su estilo de vida a los 52 años. En una entrevista con el pódcast "Armchair Expert" de Dax Shepard, la actriz de "Malas madres" compartió los desafíos que ha enfrentado desde su diagnóstico. Reveló que tiene 30 lesiones en el cerebro, siendo la más grande detrás del ojo derecho, lo que le causa mucho dolor en ese ojo. Afortunadamente, su visión no se ha visto afectada, pero experimenta dificultades en el movimiento ocular y sensaciones desagradables, como una especie de convulsión cerebral, aunque no constantemente.

Applegate reconoce los avances en la medicina para prolongar la vida de los pacientes con esclerosis múltiple, pero también es consciente de que no hay garantías: "Eso no significa que estaré aquí dentro de 10 años. No lo sé. Eso es lo aterrador de la esclerosis múltiple: no hay un final".

La industria del entretenimiento es consciente de la difícil situación de Christina Applegate. Por ello, en enero pasado, la actriz recibió una ovación de pie cuando apareció sorpresivamente en la gala de los Emmy. Allí, entregó el premio a Mejor Actriz de reparto en una serie de comedia junto al presentador Anthony Anderson, mientras se apoyaba en un bastón. "Muchas gracias. Dios mío, me estás avergonzando por mi discapacidad al ponerte de pie. Está bien", bromeó ella, mientras el público la aplaudía.

