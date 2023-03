Christina Aguilera revela el tierno dibujo del público chileno que hizo su hija

Tomando en consideración que su viaje a Chile se extendería por casi dos semanas, la cantante estadounidense Christina Aguilera decidió viajar junto a su familia.

Bajo este contexto, la artista que se presentó en el último Festival de Viña fue generosa con sus fans al publicar en sus redes sociales un video y fotografías de un dibujo realizado por su hija.

La obra de la pequeña Summer Rain representaba al público chileno en el Movistar Arena, recinto ubicado en Santiago desde donde además hizo el dibujo.

Junto a la publicación, la cantante dejó señaló que "son momentos como estos los que realmente hacen que lo que hago valga la pena. Crear nuevos recuerdos alrededor del mundo con mi familia y ver a mi hija capturar sus experiencias, a su propia manera creativa, ha sido la mayor recompensa".

