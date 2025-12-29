Christian Pulisic estalla contra los rumores de romance con Sydney Sweeney

Christian Pulisic, delantero del AC Milan y capitán de la selección de Estados Unidos se vio obligado a salir a apagar un incendio mediático luego de que en redes sociales y columnas de farándula comenzaran a circular un supuesto romance con la actriz Sydney Sweeney, estrella de la serie Euphoria.

El rumor creció rápidamente por todo el mundo, llegando incluso a medios europeos como la columna de chismes de La Gazzetta en Italia, donde se habló del tema citando fuentes anónimas. Frente a esto, Pulisic decidió cortar de raíz las especulaciones y utilizó sus propias redes sociales para desmentir categóricamente cualquier vínculo sentimental con la actriz.

"Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes, ya que pueden afectar la vida de las personas", escribió el futbolista en sus historias de Instagram.

Pero eso no fue todo. Visiblemente molesto, el jugador también intervino directamente en una publicación que difundía el rumor, dejando un comentario lapidario.

"Noticias falsas, paremos con este rumor tonto", señaló el futbolista.

Mientras la polémica se tomaba internet, desde Estados Unidos algunos medios pusieron paños fríos al asunto. Tanto People como TMZ aseguraron que ninguno de los involucrados está soltero.

Según esos reportes, Pulisic mantiene una relación con la golfista Alexa Melton desde 2024, mientras que Sydney Sweeney habría sido vista recientemente vinculada al productor musical Scooter Braun.

Más allá del ruido farandulero, el escándalo no habría afectado al jugador dentro de la cancha. En lo deportivo, Pulisic sigue encendido y recientemente anotó su décimo gol de la temporada, contribuyendo a que el AC Milan se mantenga firme en la parte alta de la Serie A italiana, demostrando que, al menos en el fútbol, los rumores no le pasan la cuenta.

