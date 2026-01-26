Christian Henríquez dijo “no” a Viña 2026: reveló por qué rechazó volver a la Quinta Vergara

Christian Henríquez, comediante que dio vida al popular personaje “Ruperto”, confirmó que rechazó una invitación para presentarse en el Festival de Viña del Mar 2026. El humorista abordó el tema durante su participación en Sin editar, el programa de YouTube conducido por Pamela Díaz.

Según relató, recibió un llamado de Juan Pablo González, actual productor en Mega, con quien sostuvo reuniones tanto este año como de cara a la próxima edición del certamen. “Estuve cerca este año. Me ofreció Viña, conversamos, pero no llegamos a acuerdo”, explicó.

El principal punto de quiebre fue económico. Henríquez sostuvo que el pago base para los comediantes, que cifró en 25 millones de pesos, no compensa el nivel de exposición ni el riesgo que implica enfrentar al público de la Quinta Vergara. “No nos hacemos valorar ni respetar en ese sentido”, afirmó, comparando su situación con la de otros artistas del festival.

El comediante también cuestionó a la organización del evento. “Creo que están súper equivocados en cómo manejan el tema de los comediantes”, señaló, agregando que prefiere realizar eventos privados o festivales más pequeños, donde obtiene ingresos similares sin “quemar” su rutina.

Pese a su negativa, Henríquez no cerró definitivamente la puerta a Viña. “Me encanta el Festival. Ojalá, cuando esté cerca del final de mi carrera en televisión, poder cerrarla ahí. Pero con las condiciones actuales, es imposible”, concluyó.

