Christell Rodríguez sorprende con inesperado anuncio de embarazo: “Ahora somos tres”

La ex chica “Rojo”, Christell Rodríguez, volvió a sacudir las redes, pero esta vez no por su música, sino por una noticia que nadie vio venir: ¡será mamá! La cantante confirmó que está esperando a su primer hijo junto a su esposo, Roberto Parra, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Fue en su cuenta de Instagram donde la intérprete de “Dubidubidu” soltó la bomba, acompañando la revelación con una imagen más que evidente: una ecografía y unos diminutos zapatos de lana. Sin rodeos, escribió: "Y bueno... ahora somos 3", dejando claro que la familia crece.

Pero eso no fue todo. La artista también se puso más emotiva y lanzó un mensaje cargado de fe: "Gracias Dios por tu fidelidad y misericordia en nuestras vidas".

Como era de esperarse, el anuncio explotó en redes, acumulando más de 110 mil “me gusta” y una avalancha de comentarios. Entre quienes reaccionaron no faltaron nombres conocidos del espectáculo como Carla Jara, Michelle Carvalho y Dani Castro.

Y si de nostalgia se trata, varios de sus excompañeros del recordado programa “Rojo” también aparecieron para felicitarla: María José Quintanilla, Leticia Zamorano y Rodrigo Díaz se sumaron a la celebración, demostrando que los lazos del pasado siguen más vivos que nunca.

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