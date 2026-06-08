Multitudinaria despedida del Indio Solari: más de 500 mil personas llegaron a Avellaneda a darle el último adiós

Una verdadera marea humana tomó las calles de Avellaneda para darle el último adiós a Carlos "Indio" Solari. Más de 500 mil personas llegaron hasta el polideportivo José María Gatica para despedir al histórico músico argentino en una ceremonia que se extendió por cerca de 19 horas y que terminó durante la madrugada de este lunes.

Miles de fanáticos soportaron largas horas de espera para rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con filas que llegaron a extenderse por más de siete kilómetros, según informó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien estuvo a cargo de la organización del evento.

Recién durante la madrugada se cerraron las puertas del recinto, poniendo fin a una despedida multitudinaria que, para muchos, ya es considerada una de las más impactantes de la historia reciente de Argentina.

La lluvia también fue protagonista de la jornada. Con el paso de las horas y bajo un intenso aguacero, la asistencia comenzó a disminuir hasta que finalmente concluyó el velatorio público.

Fue entonces cuando la familia del artista compartió un emotivo comunicado para agradecer el cariño recibido y marcar el cierre definitivo de la despedida.

"Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron sobre el líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocida como Los Redondos.

"Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese", agregaron.

Tras el término de la ceremonia, la circulación vehicular fue restablecida en la avenida Mitre, principal acceso al sector donde miles de admiradores se congregaron para despedir a una de las figuras más influyentes y trascendentales del rock argentino.

La muerte del músico, ocurrida el pasado viernes a raíz de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, provocó una conmoción nacional y dio paso a una despedida histórica que quedará grabada como uno de los funerales más multitudinarios que se recuerden en Argentina.

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