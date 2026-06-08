Américo impacta con dramática confesión y anuncia radical giro en su vida: "Ya no encajo donde más quería estar"

Impacto generó Américo al compartir un inesperado anuncio en sus redes sociales, donde expuso el difícil momento emocional que está viviendo y confirmó una drástica decisión: alejarse por completo de las plataformas digitales y partir a vivir a Arica.

La noticia sorprendió a sus seguidores, especialmente porque el cantante dejó entrever que atraviesa una de las etapas más complejas de su vida. Según explicó, su regreso a su tierra natal responde a una urgente necesidad de encontrar "tiempo, espacio y soledad".

En la publicación, el intérprete abrió su corazón y realizó una profunda reflexión sobre su presente personal.

"He estado en el ejercicio de mirarme en el espejo, no por vanidad, sino que practicando con humildad, reconocer errores y aprender de ellos, desde lo más profundo", dijo el cantante de cumbia.

Pero sus palabras no quedaron ahí. Américo también lanzó una confesión que llamó la atención por su crudeza: "Busco constantemente logros para escaparme del fracaso. Busqué la aprobación para ser parte de algo y de algunos. Y la verdad es que ya no encajo donde más quería estar", expresó Américo.

El artista incluso cuestionó el impacto de las redes sociales en su vida y anunció su retiro de estas plataformas: "Hoy es el día y lugar perfecto donde mi persona se despida de las redes. Comprendí que es una exposición innecesaria que solo alimenta el ego, ese ego que tanto daño hace".

Finalmente, el cantante reveló la magnitud de la crisis personal que enfrenta, asegurando que necesita hacer un cambio radical para intentar recuperar su bienestar.

"Necesito dar ese paso, porque estoy atravesando una tormenta como nunca antes había enfrentado, lleno de angustias y ansiedades, de un cansancio que jamás había sentido y una paz que está apunto de acabarse", cerró el artista nacional.

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