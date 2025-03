Christell Rodríguez rompe el silencio y desclasifica la verdad detrás de su baja de peso: “Me operé”

Hace algunos días, la cantante nacional Christell Rodríguez llamó la atención de sus seguidores en redes sociales al lucir una evidente baja de peso en sus más recientes publicaciones, sin entregar mayores detalles.

Ahora, la ex “Rojo” decidió romper el silencio y se sinceró sobre los motivos de su abrupto cambio, desclasificando la verdad detrás de este: se sometió a una cirugía bariátrica.

“Aquí nada se esconde, así que les cuento no más”, comenzó señalando la artista de 27 años en la más reciente edición de Lollapalooza Chile, donde participó junto a la banda Kanto en el espacio infantil del festival.

“Me operé. Me hice una cirugía bariátrica, pero eso no es lo más importante. ¿Saben qué es importante? Que este jueves 27 sale mi nueva canción, que sé que les va a gustar mucho”, reveló Rodríguez.

“Muchas gracias por los lindos comentarios que me están dejando. Les voy a contar un poquito más de mi experiencia hasta ahora, dónde me operé y con qué doctor. En general, no va a ser un contenido que forme parte de mis redes sociales como tal. Es una decisión de ahora y quizás más adelante cambie”, concluyó Christell posteriormente a través del formato historias de su cuenta personal de Instagram sobre su proceso de transformación.

