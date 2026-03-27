Christell Rodríguez rompe el misterio y revela el sexo de su bebé

Christell Rodríguez finalmente levantó el velo y mostró a sus seguidores uno de los momentos más comentados de su embarazo.

Acompañada de su esposo, Roberto Parra, la cantante y fonoaudióloga protagonizó un gender reveal que dejó claro si su futuro hijo será niño o niña, publicación que en cuestión de horas se llenó de felicitaciones y comentarios en redes sociales.

La exfigura de Rojo anunció su embarazo apenas hace una semana con una tierna postal de la ecografía, y ahora utilizó sus plataformas digitales para revelar el gran secreto. "It's a Boy (Es un niño)", escribió emocionada en Instagram, dejando a todos sus seguidores celebrando la noticia.

Aunque para muchos fue un momento sorpresa, Christell confesó que ellos ya lo intuían. "Lo presentíamos desde el principio jaja. Te esperamos con mucho amor, nuestro príncipe", contó, recibiendo elogios de diversos rostros de la televisión y de antiguos compañeros de programa.

Pero la historia no termina con la revelación del sexo del bebé. En plena espera, la artista decidió canalizar su creatividad hacia un proyecto muy personal y ligado a esta etapa de su vida. Según contó, volvió al estudio de grabación para producir una serie de canciones de cuna, que formarán parte de su canal YouTube Kids, El Mundo de Christell, con la idea de acompañar a otros padres y bebés con su voz y su música.

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