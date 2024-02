Christell Rodríguez asegura que no está haciendo "ni un peso" con "Dubidubidu"

Christell Rodríguez volvió a estar en la palestra musical, gracias a la viralización de la canción "Dubidubidu" en plataformas como Tiktok, lo cual ha hecho que, incluso, la utilicen influencers y gente de Japón.

Sin embargo, si es que ella está generando algún tipo de ganancia con esto, la fonoaudióloga de profesión, aseguró que no está viendo “ni un peso”, así lo comento en el podcast “Con la ayuda de mis amikas”, conducido por María José Castro y Valeria Cárcamo.

Sobre la razón por la cual no ha visto dinero, Rodríguez es enfática en señalar que es por derechos de autor de la canción viral.

“No por temas malos, sino porque estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, paso a pasito, muy en silencio (...) el ‘Chipi chipi’ es distinto, porque el autor es chileno, está vivo y logramos conectar con él, pero hay varios enredos, destapé una olla de un caldo gigante, es todo un rompe cabeza...”, aseveró.

“Estamos hablando de hace 21 años atrás y algunas personas que participaron no están en este mundo, sin embargo no todo es tristeza ni enrede, la canción no me pertenece y es muy difícil que me pertenezca, la viral al menos, pero sí la puedo regrabar, sí gano dinero pero no me voy a hacer multimillonaria ni nada por el estilo”, sentenció.

Sobre si tiene pesando hacer algo, para tener algún beneficio, comentó que: “Estoy en conversaciones para ver lo que se puede hacer, lo más tranqui y piola posible. No me voy a quedar sentada haciendo nada, hare todo dentro de los medios que tengo, puedo vivir tranquila, pero sigo siendo artista independiente, he tratado de llevarlo lo más a tierra posible, por eso he sido cuidadosa con lo que digo”, remató.





