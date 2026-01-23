Chris Noth confirmó el quiebre definitivo con Sarah Jessica Parker: “Yo no habría actuado igual”

Chris Noth confirmó que su vínculo con Sarah Jessica Parker quedó definitivamente roto tras la reacción de la actriz cuando se hicieron públicas las acusaciones de agresión sexual en su contra. El intérprete de Mr. Big sostuvo que ya no existe amistad entre ambos y expresó su decepción por no haber recibido alguna llamada privada antes de que ella fijara postura públicamente.

Según relató Noth, la declaración conjunta que Parker publicó junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis, las mujeres denunciantes, fue para él “nada más que gestión de marca”. El actor afirmó que, después de tantos años de trabajo compartido, esperaba una instancia personal para poder dar su versión de los hechos. “Fue triste, decepcionante y sorprendente”, resumió.

“Si hubiera sido al revés, yo no habría actuado igual”, señaló el actor, quien aseguró que habría priorizado el diálogo privado antes de cualquier pronunciamiento público. La tensión entre ambos volvió a quedar expuesta recientemente en redes sociales, cuando Noth respondió afirmativamente a un comentario irónico que vinculaba un posteo suyo con un premio recibido por Parker.

El distanciamiento también tuvo consecuencias profesionales. Tras las acusaciones, Noth fue apartado del relanzamiento ''And Just Like That…'', donde su personaje fue eliminado en el primer episodio y sus escenas finales nunca se emitieron. Además, perdió participación en otros proyectos televisivos, como The Equalizer.

Las denuncias contra el actor comenzaron a circular en 2021, cuando varias mujeres relataron presuntos abusos ocurridos entre 2004 y 2015. Noth negó todas las acusaciones, aseguró que las relaciones fueron consentidas y calificó los señalamientos como “una completa fabricación”. Aunque no se inició una investigación formal por falta de denuncias judiciales, el impacto mediático fue inmediato.

Para Noth, el comunicado firmado por Parker y sus excompañeras fue el punto de quiebre definitivo. “Ahí entendí quiénes eran mis verdaderos amigos”, concluyó.

PURANOTICIA