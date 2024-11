Chris McMillan reconoce hurto en supermercado: ''Asumir la responsabilidad"

El martes, la periodista Chris McMillan fue detenida luego de ser acusada de hurto en el Jumbo de la comuna de La Reina. McMillan fue sorprendida robando útiles escolares y artículos infantiles en el supermercado.

Finalmente, la comunicadora se presentó frente a la justicia y reconoció públicamente el delito y reveló que llegó a un acuerdo como castigo a su falta la cual será pagar 25 mil pesos a la Fundación de la Teletón.



Luego, Chris conversó con el matinal de Chilevisión, Contigo en La Mañana.

"Como cualquier ciudadana, cuando uno realizar un error, que en este caso es un delito,uno debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad", expresó.

Además, cabe mencionar que McMillan no quiso detallar el por qué del hurto.

"Entrar en detalles de lo que pasó no es necesario (...) Razones por las que se puede llegar a eso, son innumerables. Pueden ser personales, profesionales, de cualquier índole. Y si algo me ha enseñado la vida, es que ese aspecto corresponde a mi vida íntima. No tengo dar declaraciones ni explicaciones, es algo personal, pero creo que hay temas mucho más importantes", comentó.

PURANOTICIA