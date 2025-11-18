China Suárez corta el rumor de raíz y aclara cómo llaman sus hijos a Mauro Icardi: "¿Papá?"

China Suárez volvió a encender el ruido mediático, esta vez por aclarar —con bastante carácter— cómo es realmente la dinámica entre sus hijos y Mauro Icardi, el futbolista con quien hoy comparte vida en Turquía.

Durante una entrevista con Moria Casán, la diva lanzó una de sus clásicas preguntas sin anestesia: "¿Cómo lo llaman? ¿Mauro o papá?". La reacción de la actriz fue inmediata y tajante: "¡No! ¿Cómo papá? ¡Mauro!", contestó casi ofendida, recordando que "Rufina, Magnolia y Amancio tienen a sus padres que se ocupan de ellos", en alusión a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

Lejos de dejar espacio para especulaciones, remató con firmeza: "Yo nunca permitiría una cosa así. Ellos tienen super en claro los roles de cada uno", negando por completo los rumores que sugerían un trato paternal entre Icardi y los niños.

Además, contó una divertida anécdota familiar que dejó a todos con la boca abierta: cuando sus hijos descubrieron que el delantero del Galatasaray era prácticamente un ídolo nacional en Turquía. "Fue fuerte porque la primera vez que fueron a la cancha no entendían que él era una estrella y vivía con nosotros", recordó entre risas.

Todo esto ocurre mientras la actriz continúa instalada en Turquía junto a Icardi, decisión que meses atrás desató una tormenta mediática con Benjamín Vicuña, quien inicialmente se opuso a que los pequeños dejaran Argentina, aunque finalmente terminó firmando la autorización.

PURANOTICIA