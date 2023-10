Chilevisión confirma el ingreso de ex participantes a “Gran Hermano”

Una compleja semana se encuentra viviendo el reality de Chilevisión “Gran Hermano”, luego de que atravesara tres inesperadas bajas dentro de los últimos días.

Primero llegó la salida de Federico Farrell, luego la de Skarleth Labra, quien debió abandonar el encierro debido al sensible fallecimiento de su abuela, la que fue seguida por Ignacia Michelson, quien optó por privilegiar su salud al enfrentar una aguda reacción alérgica.

Posteriormente, este jueves, Chilevisión emitió la salida de Francisca Maira, quien renunció a la competencia por un viaje familiar impostergable que tenía programado.

Producto de todas estas inesperadas salidas del programa de telerrealidad, Chilevisión comunicó una tajante decisión, la que fue informada a los participantes por Diana Bolocco.

“Los jugadores que renuncian van a ser reemplazados, van a ser reemplazados por ex jugadores. No habrán personas nuevas que ingresen, pero sí por razones de tiempo y duración del programa, solo los jugadores que renuncien deberán ser reemplazados por ex jugadores”, expuso.

“El domingo vamos a informar, a su debido tiempo, cómo va a ser esta mecánica de reingreso”, concluyó la animadora ante la sorpresa de los integrantes de “Gran Hermano”.

