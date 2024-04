Chilevisión anuncia querella por camarógrafo herido en balacera en Lo Valledor: “Estaba haciendo su trabajo”

La edición de este martes del matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana” comenzó de una forma diferente, ya que sus conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez dieron inicio al espacio con un sentido mensaje dedicado a Héctor Cuevas, camarógrafo que resultó herido tras la balacera de este lunes en el marcado mayorista Lo Valledor.

Los animadores revelaron que el trabajador de la estación televisiva “afortunadamente, ya se encuentra en recuperación. Es un camarógrafo que estaba haciendo su trabajo y que, por cierto, es muy querido por todo nuestro equipo. Un gran saludo para él y para su familia”, expuso la periodista.

Bajo este contexto, JC envió un especial agradecimientos al mayor Luis Segura y al coronel Gonzalo Urbina de Carabineros, quienes relató “fueron vitales a la hora de ayudar a nuestro compañero y equipo”.

“Ayer la ambulancia, lamentablemente, no llegaba. Ellos actuaron rápida y decididamente, entregando todos los soportes para que nuestro compañero llegara al centro asistencial lo más pronto posible”, expuso Rodríguez, añadiendo que “además, entregaron otros soportes que en ese momento son muy necesarios: ánimo y fortaleza a nuestro equipo que, por supuesto, no tenía conocimientos médicos… no sabían en qué condición estaba nuestro compañero”.

“Se vivieron momentos muy complejos… súper difíciles, así que un agradecimiento a ellos y a todos los carabineros que actuaron en ese minuto”, continuó con sus agradecimientos, en ese momento Álvarez detalló que la jornada de este lunes decidieron no explayarse mucho sobre el tema, esto debido a que “queríamos mantener el máximo de respeto hacia Héctor y su familia”.

“Es difícil trabajar con la información de que hay un compañero herido y tratar de no divulgar su nombre. El esfuerzo de este equipo fue, primero, que la familia se enterara por nosotros y no por la TV. Y en ese sentido, también agradecemos a nuestros colegas de los otros canales que nos ayudaron a resguardar su identidad y su imagen”, concluyó Julio César Rodríguez.

Esto se suma a lo anunciado en el noticiero “Chilevisión Noticias Central”, donde Macarena Pizarro y Daniel Matamala revelaron que la propia estación televisiva decidió tomar acciones legales por la sufrido por su trabajador, por lo que interpondrán una querella criminal.

“Él estaba haciendo su trabajo para informarnos a todos acerca de una noticia. Como canal vamos a acompañar a Héctor y a su familia brindando todo el apoyo necesario y además, en la tramitación de una querella criminal, con el fin de perseguir judicialmente las responsabilidades por los hechos que han ocurrido en el día de hoy (lunes)”, expuso la periodista.

PURANOTICIA