Chilena conquista Netflix: Andrea Ortiz gana la cuarta temporada de “Is It Cake?” y deslumbra con su talento pastelero

Una chilena hizo historia en la televisión internacional al quedarse con el primer lugar de la cuarta temporada del programa canadiense “Is It Cake?” (¿Es un Pastel?), el popular show de Netflix donde los concursantes deben crear tortas tan realistas que se confundan con objetos cotidianos.

Andrea Ortiz fue la gran ganadora de la edición especial de Halloween, imponiéndose frente a otros cinco participantes y llevándose un premio de 51 mil dólares gracias a su talento y precisión en la repostería artística. La temporada, estrenada el 8 de octubre, destacó por los elaborados diseños y el nivel de detalle de los concursantes, entre los cuales la chilena sobresalió por su originalidad.

“Soy de Chile. El horneado siempre fue parte de mi infancia. Espero aportar esa nostalgia en este desafío”, comentó durante su participación en el programa.

En conversación con Meganoticias, Ortiz —quien reside actualmente en Vancouver— contó que la torta que le dio la victoria estaba inspirada en ositos de goma y en una figura del Grim Reaper.

“Fue loco, la verdad que no me lo esperaba para nada. Fui con la intención de pasarlo bien, estaba agradecida por el hecho de estar ahí”, relató la cocinera nacional.

La pastelera, que dejó Chile hace varios años para continuar su formación en Canadá, también reconoció que los altos costos de vida en Vancouver complican la posibilidad de emprender por ahora, aunque no descarta hacerlo en el futuro.

