Chile llega a Berlinale: “Hangar Rojo” competirá en prestigioso festival de cine de Alemania

Chile vuelve a instalarse en uno de los escenarios más importantes del cine mundial y no pasa desapercibido. El Festival de Cine de Berlín reveló las películas que competirán en la sección “Perspectives” y, entre los títulos seleccionados, aparece una producción nacional que promete incomodar y generar debate.

Se trata de Hangar Rojo, el primer largometraje de ficción del director Juan Pablo Sallato (Ojos rojos), una apuesta cinematográfica que se adentra sin filtros en uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del país.

La cinta relata el conflicto interno de un oficial de la Fuerza Aérea que, en pleno Golpe de Estado de 1973, queda atrapado entre la obediencia militar y su propia conciencia, mientras su academia se transforma en un centro de detención y tortura.

La historia está inspirada en la vida del capitán Jorge Silva, un militar que se opuso abiertamente a la dictadura de Augusto Pinochet y que pagó caro su postura: fue brutalmente torturado y condenado a prisión acusado de traición, en un relato que promete remover memorias y generar conversación más allá de la pantalla.

El proyecto cuenta con un elenco de peso encabezado por Marcial Tagle, Boris Quercia y Nicolás Zárate, entre otros nombres reconocidos del cine y la televisión chilena.

Hangar Rojo es una coproducción junto a Italia y Argentina y tendrá su estreno mundial nada menos que en la Berlinale, uno de los festivales más influyentes del planeta. La sección Perspectives, donde competirá, está reservada exclusivamente para los debuts más potentes del año, consolidando este estreno como un verdadero golpe sobre la mesa para el cine chileno.

PURANOTICIA