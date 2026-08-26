Chile escoge sus películas para los Oscar y Goya 2027: “El deshielo” y “Hangar Rojo” buscarán una nominación

Chile ya definió las producciones audiovisuales con las que buscará posicionarse en dos de los escenarios más importantes del cine internacional. La Academia de Cine de Chile anunció oficialmente que El deshielo, dirigida por Manuela Martelli, representará al país en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027, mientras que Hangar Rojo, de Juan Pablo Sallato, hará lo propio en los Premios Goya, dentro de la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

La selección marca el inicio del camino de ambas películas en sus respectivas temporadas de premios, aunque no supone una nominación automática. Las dos producciones llegan además precedidas por un destacado recorrido durante 2026 en festivales internacionales de primer nivel, consolidando un nuevo impulso para la industria audiovisual chilena.

“Han sido días de ver excelentes estrenos nacionales. Por primera vez en la historia la mitad de las películas postulantes fueron dirigidas por mujeres, lo que habla de una industria que se está modernizando y que evoluciona sanamente. Son todas historias filmadas en distintas localidades a lo largo del país y que gracias a su alta calidad artística y técnica han podido posicionar a Chile alrededor del mundo”, señaló Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile.

“EL DESHIELO”

Dirigida por Manuela Martelli, El deshielo es el segundo largometraje de la realizadora, luego de su aplaudido debut con 1976 (2022). La cinta es una coproducción entre Chile, Estados Unidos, España y México, y cuenta con un elenco encabezado por Maya O’Rourke, Saskia Rosendahl, Maia Rae Domagala, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia y Mauricio Pesutic.

La historia se sitúa en 1992, durante los primeros años posteriores a la dictadura militar. Inés, una niña de nueve años que pasa una temporada en el hotel de montaña administrado por sus abuelos, establece una relación con Hanna, una adolescente alemana que forma parte de un equipo de esquiadores.

La repentina desaparición de la joven modifica la dinámica del lugar y comienza a revelar verdades ocultas entre los adultos. La película combina experiencias personales de la infancia de Martelli con acontecimientos colectivos de la época, entre ellos el traslado de un iceberg antártico que Chile exhibió en la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

“(Estoy) muy contenta y profundamente agradecida por esta nominación. Para mí es un gran honor que nuestros colegas nos hayan elegido para representarlos. Esta película ha sido una gran aventura, un ‘pequeño Fitzcarraldo’ de Los Andes. Ha significado un enorme esfuerzo de muchas personas... Es un sueño que la película haya sido recibida de esta manera, y pondremos todo de nuestra parte para representar de la mejor forma posible a nuestra comunidad y a nuestro país”, afirmó Manuela Martelli.

La producción tuvo su estreno mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y próximamente llegará a las salas nacionales. Su estreno comercial en Chile está programado para el jueves 3 de septiembre.

“HANGAR ROJO”

En la carrera hacia los Premios Goya, la representante chilena será Hangar Rojo, la ópera prima de ficción de Juan Pablo Sallato, quien cuenta con una trayectoria previa ligada al documental y la televisión.

Inspirada en el libro Disparen a la bandada, de Fernando Villagrán, la película es una coproducción entre Chile, Argentina e Italia. Fue rodada en blanco y negro y está protagonizada por Nicolás Zárate, junto a Boris Quercia y Marcial Tagle.

Ambientada durante el golpe de Estado de 1973, la producción reconstruye las tensiones al interior de una escuela de aviación de la Fuerza Aérea. La trama sigue al capitán Jorge Silva, quien debe enfrentar un profundo conflicto entre la disciplina militar y su propia conciencia, luego de que el recinto académico bajo su responsabilidad fuera convertido en un centro de detención política.

“Es una enorme alegría y un honor que Hangar Rojo haya sido elegida para representar a Chile en los Premios Goya. Después de su estreno mundial en la Berlinale en febrero, la película ha recorrido cerca de 40 festivales y obtenido 19 premios internacionales... Recibir ahora el respaldo de los miembros de la Academia chilena tiene un significado muy especial”, expresó Juan Pablo Sallato.

Tras su debut en la sección Perspectives de la Berlinale 2026, Hangar Rojo acumula 20 reconocimientos internacionales. Entre ellos destacan cinco premios en el Festival de Guadalajara, incluido el de Mejor Película e Interpretación, y cuatro galardones en el Festival de Málaga.

La cinta llegará a los cines chilenos el 1 de octubre.

CAMINO HACIA LOS OSCAR Y GOYA

Con la elección de ambas producciones comienza oficialmente el proceso de promoción y votación para sus respectivas temporadas de premios.

En el caso de los Oscar, El deshielo buscará ingresar a la shortlist de 15 películas que la Academia de Hollywood dará a conocer el 15 de diciembre. Posteriormente, las nominaciones definitivas serán anunciadas el 21 de enero de 2027.

La película de Martelli intentará así sumar un nuevo capítulo a la presencia chilena en la categoría, luego de la nominación de No en 2013 y del histórico triunfo de Una mujer fantástica en 2018.

Por su parte, Hangar Rojo iniciará el proceso de votación de los 41º Premios Goya, con el objetivo de conseguir un lugar entre las nominadas finales a Mejor Película Iberoamericana.

De esta forma, Chile tendrá dos nuevas cartas en la competencia internacional, con producciones que han destacado previamente en importantes festivales y que ahora buscarán avanzar hasta las principales ceremonias cinematográficas de 2027.

PURANOTICIA