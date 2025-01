Chef Benjamín descartó tener algo con Disley: "Es TV y tienes que tomarlo como eso"

Luego que la tiktoker Disley Ramos confesara que tuvo una "conexión" con Benjamín Nast, con quien incluso dijo haber tenido una cita, el chef salió al paso de estas declaraciones, donde descartó tener una relación con la actriz de profesión.

"Cuando el programa terminó, sí tuvimos una conexión... pero no fue más allá. Tuvimos una cita una vez, pero no pasó nada y no pasó más allá", dijo Ramos.

Ante estas palabras al programa de Pamela Díaz, el chef dijo a Página 7 que el coqueteo que tuvo con la participante no era más que un juego televisivo.

"Es televisión y tienes que tomarlo como eso", comenzó diciendo.

De igual forma, quien fuera jurado del programa «Top Chef VIP» planteó que "la tele es tele y ahí uno tiene que aprovecharse de las oportunidades, de ir jugando. A la gente le encanta eso, yo me lo tomo bien, pero no hay nada más que decir”.

También aseguró que estaba en una relación, de la que dijo que "mi corazón está perfecto, estoy pololeando, feliz con mi novia. De hecho, nos vamos de vacaciones, así que todo bien. Vamos 15 días a Brasil, con los niños, felices, a pasarlo bien".

