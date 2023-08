Checho Hirane y sus diferencias con los hermanos Copano: “Para triunfar en el humor no se necesita matar a los colegas”

Días atrás, el comediante nacional Fabrizio Copano desató las risas en redes sociales al proyectar una imagen del humorista Checho Hirane en una de las pantallas de la concurrida avenida Times Square, en Nueva York, Estados Unidos.

Ahora, el también comentarista político asistirá como invitado al estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, donde se referirá a la jugarreta realizada por el triunfador del Festival de Viña del Mar, algo que aseguró que “no me parece gracioso”.

“No me imaginé nunca que podía estar ahí, me dio risa que alguien se esfuerce en hacer algo así”, añadió el ex La Red, agregando que “esto es una rencilla antigua, de él y su hermano contra mí. Siempre han estado con un grado de odiosidad”.

A raíz de esto, Hirane desclasificó que el problema entre las partes habría comenzado “en una encerrona que me hicieron en unos de sus programas”, añadiendo que que “fui a un programa de ellos y mientras estábamos conversando, uno de ellos andaba con una foto de Pinochet atrás. (Fue) como una encerrona y yo, cuando fue el Golpe de Estado, tenía 16 años. No tenía nada que ver con eso”.

“Para triunfar en el humor no se necesita matar a los colegas”, aseguró Hirane, asegurando que “tengo muy buena onda con Bombo Fica, o sea, si esto fuera algo político, no me llevaría con él”.

“Ellos me han matado varias veces, no me parece gracioso, ha insistido en que me mató, en que me morí y no le encuentro la gracia”, concluyó.

PURANOTICIA