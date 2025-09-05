Chayanne se presentará en febrero de 2026 en el estadio Sausalito de Viña del Mar

El estadio Sausalito de Viña del Mar volverá ser escenario de un importante show musical internacional, luego que se confirmara que Chayanne se presentará el 11 de febrero de 2026, en el marco de su gira «Bailemos Otra Vez Tour 2026».

Es el único show que el cantante puertorriqueño hará en regiones -el 14 de febrero actuará en el Estadio Nacional de Santiago- fruto del trabajo público y privado que el Municipio de Viña del Mar realiza para atraer grandes eventos a la ciudad, y así fomentar la actividad turística y el desarrollo económico local durante el período estival.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “estamos consolidando una cartelera robusta de eventos y actividades para el verano 2026, que posicionan a Viña del Mar como un destino atractivo, no solo para visitantes, sino también para potenciar las opciones culturales y recreativas de nuestros vecinos”.

La jefa comunal sostuvo que “nuestra ciudad se consolida cada vez más como la Capital Turística de Chile, siendo el lugar donde todas las grandes producciones desean estar y participar. Para lograr esto, la colaboración público-privada es fundamental, y así lo hemos demostrado en los últimos años, trabajando juntos para hacer brillar nuestra ciudad”.

“Con esta estrategia impulsamos de manera decidida la creación de empleo y el desarrollo económico local, pilares fundamentales de nuestra gestión. Contar con una alta capacidad hotelera y gastronómica nos permite liderar tanto a nivel regional como nacional, reflejando el dinamismo de nuestra comuna”, agregó.

El nuevo impulso a la actividad turística de Viña del Mar quedó demostrado el 2023 con la apertura del Estadio Sausalito a eventos musicales masivos, como la única presentación que realizó en Chile la banda estadounidense Backstreet Boys -en febrero- y en diciembre del mismo año; el show del DJ y productor musical David Guetta, el más influyente y aclamado de los últimos tiempos que formó parte de la celebración de Año Nuevo en el Mar en la comuna.

Más de 30 mil personas asistieron a dichos eventos que redundaron en una alta ocupación hotelera de quienes viajaron desde todo Chile e incluso de países vecinos para asistir a los espectáculos que se realizaron en la Ciudad Jardín.

