Chayanne no para y anuncia nueva fecha para Chile: se presentará en Concepción en 2026

Este lunes, el cantante puertorriqueño, Chayanne, confirmó una tercera fecha en Chile como parte de su exitosa gira “Bailemos Otra Vez Tour”, que continuará recorriendo Latinoamérica en 2026.

Además de sus conciertos ya agendados en el Estadio Sausalito de Viña del Mar (11 de febrero) y en el Estadio Nacional de Santiago (14 de febrero), el artista sumó una presentación en el Estadio Ester Roa de Concepción, programada para el 7 de febrero próximo.

La noticia llega tras el rotundo éxito de sus recientes ocho funciones agotadas en el Movistar Arena, consolidando el fervor de sus seguidores en Chile.

En esta nueva visita, Chayanne promete un espectáculo cargado de nostalgia y energía, con hits como "Torero", "Dejaría Todo", entre otras.

VENTA DE ENTRADAS

En relación a su venta de entradas, estas estaran disponibles a partir de este miércoles 8 de octubre a las 11 horas a través del sistema de Ticketmaster.

Por otro lado, la venta general comenzará el día viernes 10 de octubre a la misma hora mencionada anteriormente y mismo sistema.

