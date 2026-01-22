Cenizas para la cámara: la dura acusación de Otakin contra influencers en zonas de incendio

En plena emergencia por los incendios forestales que afectan a la zona sur, el influencer Rodrigo Fernández, conocido como Otakin, lanzó una severa crítica contra otros creadores de contenido que han llegado a las zonas afectadas no para ayudar, sino —a su juicio— para figurar con el dolor ajeno.

En conversación con Radio Metro, Fernández relató situaciones que calificó como inapropiadas y oportunistas. Él se encuentra impulsando una campaña solidaria mediante aportes directos para apoyar a los damnificados, aseguró que ha evitado registrar imágenes del sufrimiento de las personas afectadas. “No me voy a subir como ‘ay señora, se le quemó la casa’, porque no corresponde. Ayudamos, pero no vamos a andar mostrando el sufrimiento de la gente”, señaló.

Su crítica más dura apuntó a quienes, según dijo, convierten la tragedia en un escenario para redes sociales. “Vi creadores de contenido manchándose la cara con ceniza, buscando a una señora mayor para grabar una historia. Son cosas que están súper mal”, afirmó.

En esa línea, Otakin recalcó que quienes tienen alta exposición en redes sociales deben asumir un rol responsable durante este tipo de emergencias. “Vamos a ayudar, no a figurar. Somos canalizadores. Usemos nuestras redes para canalizar ayuda y no para hacernos más conocidos o famosos”, sostuvo.

