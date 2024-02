Celine Reymond se despide de las teleseries tras "Secretos de Familia"

La actriz nacional Celine Reymond aseguró que tras el próximo estreno de la teleserie nocturna “Secretos de Familia”, se despedirá de las novelas y de la actuación en la pantalla chica, para pasar otro rubro de las artes audiovisuales.

Ahora, su nueva pasión es la publicidad, “Me he dedicado a la dirección de proyectos audiovisuales. Partí haciendo comerciales, pero luego he ido ampliando el registro”, dijo a Publimetro.

Sobre las razones que la llevaron a tomar esta desición, la actriz aclara que: “Tengo una hija de 20 años, tengo que producir para ella y a mi edad (41 años) no me puedo meter a estudiar una carrera. Por eso, cualquier cosa nueva que haga, la tengo que aprender a la vez que la voy haciendo. Así es como llegué a este otro trabajo”.

Aunque si bien la actriz anunció que no tiene intención de volver, Reymond no tiene malos recuerdos de lo que fue su paso, por las actuaciones dramáticas: “Definitivamente, echo de menos a mis compañeros y la complicidad que se da con ellos. Me siento muy querida en este mundo porque son muchos los cariños que uno cultivó con los años”, confiesa.

SECRETOS DE FAMILIA

En la nueva apuesta nocturna de Canal 13, Reymond asevera que interpretará a Fátima Manzur, una mujer obsesionada con su aspecto físico. Ella es la señora de Alfonso (Nicolás Saavedra), pero mantiene un romance con su hermano, Gerardo (Álvaro Gómez).

Sobre el personaje, Celine Reymond asegura que es “una mujer que se arma una vida para pertenecer a una familia que tiene estatus social, pero que vive aislada y guarda secretos”.

La producción (que fue grabada en 2021, pero recién saldrá este año) tiene fecha de estreno para marzo de este año, sin día determinado.