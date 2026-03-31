Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios y genera dudas por su delicado estado de salud

Céline Dion volvió a sacudir al mundo del espectáculo con un anuncio que dejó a todos boquiabiertos: su regreso a los escenarios.

La canadiense confirmó una residencia de diez conciertos en París desde septiembre, justo el día de su cumpleaños número 58 y en medio de las dudas por su delicado estado de salud.

A través de Instagram, la cantante aseguró que está lista para volver, pese a convivir con el complejo síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que la ha mantenido alejada del escenario y que incluso ha puesto en jaque su carrera.

"Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco", afirmó la intérprete.

El anuncio no pasó desapercibido. Mientras sus fans celebran el regreso, otros se preguntan si realmente podrá sostener una serie de shows tan exigentes, considerando el historial reciente de cancelaciones.

Aun así, Dion se mostró decidida a reencontrarse con su público, destacando el apoyo que ha recibido en los últimos años como clave para este regreso que promete ser uno de los más comentados del último tiempo.

"Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos ustedes. No puedo esperar a verlos de nuevo", expresó la cantante.

Los conciertos se realizarán en La Défense Arena —uno de los recintos más grandes de Europa— entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, con entradas en preventa desde el 7 de abril.

En París, donde el regreso ya se venía rumoreando tras la aparición de enigmáticos carteles con títulos de sus canciones, el anuncio se celebró a lo grande: la Torre Eiffel se iluminó especialmente para la ocasión, mientras sonaba "Hymne à l'amour", tema que la artista interpretó en su última gran aparición pública durante la apertura de los Juegos Olímpicos de 2024.

Ese momento ya había sido visto como un “milagro” por sus seguidores, considerando que la cantante debió cancelar su gira mundial Courage World Tour debido a los severos efectos de su enfermedad, que le provoca espasmos musculares y afecta incluso su capacidad para cantar y moverse con normalidad.

De hecho, su dura batalla quedó al descubierto en el documental “I am Céline Dion”, donde mostró el complejo día a día que enfrenta para controlar su cuerpo.

PURANOTICIA