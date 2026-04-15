Celia Cruz rompe barreras y se convierte en la primera cantante en español en entrar al Salón del Rock

Con las votaciones populares ya cerradas, el Salón de la Fama del Rock and Roll soltó la bomba que nadie esperaba. En su lista de incorporaciones para 2026, el nombre que se robó todas las miradas fue el de Celia Cruz, quien fue destacada en la categoría de Influencia musical temprana, haciendo historia como la primera cantante en español en recibir este reconocimiento.

Pero eso no es todo, ya que la icónica artista cubana —fallecida en 2003 tras complicaciones por cáncer— terminó imponiéndose frente a nombres como Shakira y otros pesos pesados de la música global. Sí, incluso más de dos décadas después de su muerte, Celia sigue marcando territorio.

La ceremonia, que se realizará el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles, ya promete ser una de las más comentadas de los últimos años. Y es que desde la propia organización no escatimaron en elogios al justificar su elección.

“Una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos, la poderosa música de Celia Cruz fue el sonido de la libertad tras la Revolución Cubana, dando forma y popularizando el género afrocubano”, señalaron.

Pero no se quedaron ahí, porque también remarcaron su impacto cultural y político en distintas épocas: “Celia Cruz fue pionera del pop latino del siglo XX y más allá con sus contribuciones al estilo guaracha afrocubano, así como con la creación y popularización de la salsa. A través de su potente voz y vibrante imagen, Cruz fue la voz del amor y la libertad tras la Revolución Cubana y durante el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos”.

Pero Celia no llega sola. La lista 2026 viene cargada de nombres que mezclan leyendas, íconos y apuestas que ya están generando debate entre fanáticos.

Entre los elegidos aparecen figuras como Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Fela Kuti, Queen Latifah, Mc Lyte, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Rick Rubin y Ed Sullivan.

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