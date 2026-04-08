Cecilia Gutiérrez revela romances ocultos de Roberto Cox que terminaron en escándalo: "Se hace el lindo y luego te cag..."

Tras la desmentida de Roberto Cox sobre sus supuestos vínculos con Maite Orsini, Cecilia Gutiérrez no se quedó callada y lanzó una bomba.

En su podcast Miss Bombastic, Gutiérrez reveló casos de jóvenes que aseguran haber tenido un tipo de relación con el rostro de Chilevisión, relaciones que terminaron en un verdadero desastre.

La joven chilena que se cruzó con Cox en Europa

La primera historia involucró a una joven chilena que vive en Italia y que pasó el verano en Chile con Cox, para luego reencontrarse con él en Francia, mientras él cubría el caso de Nicolás Zepeda.

“Hay una chica chilena que vive en Europa, que sube a su Instagram una historia que dice que le daba asco y vergüenza haber estado con Roberto Cox”, comenzó diciendo la periodista.



“Ella estuvo en Lyon toda la semana que él estuvo reporteando el tema. Se quedó en el departamento que... él tenía en Lyon junto al camarógrafo”, relató Gutiérrez.

“Se va a su país de regreso y Roberto le deja de contestar el teléfono y los mensajes“, aseguró la comunicadora.

“Ahí aparece la entrevista a Maite Orsini. Ella le escribe, él se lo niega y ella empieza a hacer sus averiguaciones y llega a que ellos sí habían tenido algo o lo estaban teniendo“, apuntó.

El caso de Javiera: engaños y traiciones

Pero la historia no termina ahí. Cecilia recibió otro mensaje, esta vez de una joven llamada Javiera, quien también asegura haber tenido un romance con Cox, el cual terminó de manera dramática.

“‘A mí Roberto me negó un año completo el 2024. Duramos un año. Vivía en su departamento prácticamente. Era una relación hermosa hasta que me entero de que me cag... en la misma cama en la que dormíamos los seis o siete días de la semana y más de una vez’”, decía el mensaje recibido por Cecilia.

“‘Fue terrible... nunca me lo confesó, pero era muy evidente y yo lo encaré’”, continuó el relato.

“‘Es un hombre que no puede estar solo, se hace el lindo para enamorarte y luego te cag... para estar con mil minas’”, aseguraba Javiera en la conversación, quien afirmó que conoció a la familia del lector de noticias y a sus amigos.



“‘Yo nunca había sufrido tanto por amor’”, reconoció. “‘Literal éramos pololos, pero en la tele siempre me negó y nunca subía fotos conmigo’”, afirmó.

La joven incluso autorizó a Cecilia a mostrar una foto con Roberto Cox como prueba de su relación.

El romance terminó de forma explosiva cuando Javiera acompañó a su prima al noticiero y esta subió una historia con Cox. Una amiga le preguntó qué hacía con él, y entonces Javiera descubrió que tenía una cercana que “se lo agarraba”.

“‘Ahí me enteré’”, recordó.

“‘Lo encaré y admitió todo’”, sentenció Javiera.

Gutiérrez, sin embargo, hizo la aclaración final: Roberto es soltero y tiene derecho a hacer su vida libremente.

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