Cecilia Gutiérrez regresa a Canal 13 y promete mostrar otra faceta: “No todo es farándula dura”

Canal 13 confirmó este miércoles el regreso de Cecilia Gutiérrez, poniendo fin a su breve y polémico paso por Chilevisión. La periodista, que a inicios de 2025 se había trasladado para sumarse al panel de Primer Plano, retoma ahora su lugar en Hay que decirlo, generando expectativas sobre su reencuentro con el mundo del espectáculo en su antiguo hogar televisivo.

El reestreno de Gutiérrez junto a Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez ya tiene fecha: miércoles 1 de abril. De esta manera, la comunicadora vuelve a conectar con el equipo que integró originalmente a mediados de 2024, antes de su sorpresiva mudanza de canal.

"Siempre supe que iba a volver. Me fui con elástico, me fui sabiendo que aún me faltaba mucho camino por recorrer en el 13, porque es un medio que da muchas oportunidades", aseguró Cecilia, comparando su ausencia con unas simples “vacaciones” y dejando en claro que la relación con sus compañeros nunca se rompió del todo.

Pero el regreso no será solo para cubrir los golpes del espectáculo: Gutiérrez quiere mostrar otra faceta frente a las cámaras. "Quiero mostrar que también hay una Cecilia que es divertida, que puede bromear, que puede reírse y entrar en este tipo de dinámicas. No todo es farándula dura", confesó, desafiando la imagen más seria que había mostrado hasta ahora.

Además, la periodista se reintegrará al panel junto a figuras como Gissella Gallardo y Willy Sabor, pero su regreso promete ir más allá: Canal 13 adelantó que formará parte de otros proyectos de la señal, incluyendo un aumento de su presencia en plataformas digitales.

"Siento que hay muchas oportunidades de crecer, de aprender y tengo la posibilidad de ir desarrollándome en otras facetas, aunque siempre vinculadas a lo mío", sentenció Cecilia.

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