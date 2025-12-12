Cecilia Gutiérrez confiesa que guarda el escándalo del año: una infidelidad grabada que podría “destruir la vida” a un conocido rostro

En el reciente capítulo de Sin Editar, Pamela Díaz se fue directo al hueso y le tiró una pregunta a Cecilia Gutiérrez, que muchos siempre quisieron hacerle: ¿ha recibido información de alguna infidelidad tan grande, tan de alto calibre, que decidió guardársela por la cercanía con el famoso o por el nivel del escándalo?

La periodista no se hizo la loca: "Me han llegado cosas, a veces me quedo callada nomás", reconoció la Miss Bombastic.

Y ahí vino la verdadera bomba. Porque según Cecilia, hoy tiene en su poder una infidelidad que sería capaz de provocar un cataclismo en el mundo de la farándula.

"Tengo videos de una persona muy conocida que estaba siendo infiel", soltó la comunicadora.

Obviamente, Pamela Díaz no iba a dejar pasar la oportunidad y quiso saber si ella conocía al personaje en cuestión. Cecilia respondió que sí y de paso le refrescó la memoria sobre un almuerzo donde ya le había dado la primicia.

"¿Pero todavía no sale a la luz?", preguntó Pamela, ya entrando en calor.

"No creo que salga a la luz", aseguró Gutiérrez, dejando entrever que la bomba está guardada.

Para comprobar que ambas hablaban del mismo rostro, Ceci escribió el nombre en su celular y se lo mostró a la Fiera.

La reacción fue inmediata: "¡Aaay, sí! No lo muestres. Ahí queda la cagada".

Y ahí Cecilia remató con una frase que dejó claro el nivel de la bomba atómica que tiene en su poder: "Le destruyo la vida".

