Cecilia Gutiérrez asegura que hay tres embarazos secretos en el mundo de la farándula: dos actrices y un político

Cuando parecía que el "baby boom" de la farándula chilena 2025 ya había alcanzado niveles insuperables, llega una nueva bomba que vuelve a agitar el espectáculo nacional.

El popular podcast Bombastic, conducido por Cecilia Gutiérrez y Manu González, reveló que todavía hay tres embarazos de alto perfil que no se han confirmado oficialmente.

Este 2025 ha sido, sin dudas, el año de la cigüeña. Figuras como Melina Noto, Eugenia Lemos, Vanesa Borghi e Ignacia Antonia, entre muchas otras, ya han anunciado la llegada de sus bebés, pero según los periodistas, la lista de futuros padres famosos sigue creciendo.

El portal Infama ya había adelantado que existen embarazos secretos rondando en el espectáculo, y ahora Bombastic entrega más detalles que han puesto a los fanáticos a especular.

Dos actrices y un político en la mira

En la más reciente edición de su podcast, Cecilia y Manu aseguraron que hay tres nuevas celebridades que pronto darán la noticia de que esperan hijos.

"Dos actrices y otro que parece ser que es político", revelaron, manteniendo un halo de misterio sobre sus identidades para respetar los tiempos de cada familia.

"Lo entiendo, una cosa es que esas personas se lo cuenten a su entorno, a su familia", explicó Manu, justificando la decisión de no mencionar nombres de forma explícita.

Tras estas declaraciones, las redes sociales estallaron en especulaciones, y un nombre resonó con más fuerza que ningún otro: Mariana di Girolamo.

El rumor sobre un posible embarazo de la actriz, fruto de su matrimonio con el DJ Sebastián Román, lleva meses circulando, y ahora parece encajar con la información entregada en el podcast.

A esto se suman unas enigmáticas declaraciones que la propia intérprete dio recientemente en una entrevista, haciendo un balance de su año.

"Ha sido un año super significativo también; perdí a mi abuelo (...) Yo personalmente estoy atravesando cambios bonitos", manifestó la aclamada actriz, aumentando las sospechas de sus seguidores.

PURANOTICIA