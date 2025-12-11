Cecilia Gutiérrez asegura haber sido víctima de “magia negra” y apunta a una mujer como la responsable

La periodista Cecilia Gutiérrez entregó uno de los testimonios más inquietantes de su carrera durante su participación en “Sin Editar”, el programa digital de Pamela Díaz.

En el espacio, la “Miss Bombastic” reveló que tanto ella como su familia habrían sido afectados por un episodio de “magia negra”, experiencia que —según afirmó— logró incluso identificar a la autora.

La conversación surgió cuando Pamela Díaz le preguntó por “lo peor que le han hecho”, momento en el que Gutiérrez recordó un episodio que la marcó profundamente. “Eso es lo más feo, porque afectó a mi hija Mila”, comenzó relatando.

Según explicó, durante varios meses su hija experimentó insomnio y llantos inexplicables, mientras que su pareja, Salvador Kochansky, también presentó complicaciones de salud. La situación se volvió aún más inquietante tras un episodio ocurrido durante un live de Instagram: al escuchar llorar a su hija, salió al patio de su casa y se encontró con una escena perturbadora.

“Le dije a Salva: 'Oye, hay una gallina muerta'. Y él me dijo, '¿Cómo va a haber una gallina muerta aquí?' Pero cuando él fue a verlo, dijo pálido: 'Ceci, está muerto y sin ojos'”.

Ese mismo día, relató, recibió una inesperada llamada de la tarotista Sonia Valenzuela. “Vi tu live anoche y escuché llorar a Mila. Te hicieron algo”, fue el mensaje directo que la dejó helada, considerando que ella no le había contado nada de lo sucedido.

Tras ese aviso, otros reconocidos tarotistas se comunicaron con ella para advertirle lo mismo. Ante la pregunta de si logró identificar a la responsable, su respuesta fue firme: “Sí, supe quién fue”.

Según detalló, todos los especialistas coincidieron en señalar a la misma persona. “Me empezaron a llamar Latife Soto, Álvaro Santi y otros tarotistas, todos coincidieron en un nombre. Es una mujer y le molestó mucho algo que yo había dicho”, aseguró.

El relato dejó en shock tanto a Pamela Díaz como a los seguidores del programa, generando una ola de reacciones en redes sociales tras el relato.

PURANOTICIA