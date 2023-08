Cecilia Bolocco se quebró en pantalla con emotiva carta de su hijo Máximo: “Doy gracias a Dios”

Cecilia Bolocco fue una de las invitadas al primer capítulo de la tercera temporada de “Socios de la Parrilla”, donde asistió junto al humorista Álvaro Salas.

La exMiss Universo protagonizó un emotivo momento en el espacio conducido por Jorge Zabaleta, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot, donde evidentemente conmovida leyó una carta enviada por su hijo Máximo Menem.

“Mamá, por dónde partir”, comenzó leyendo, documento que continuaba asegurando que “eres la persona más llena de virtudes que conozco, preocupada del resto, siempre pensando en cómo ayudar y hacer de este mundo un lugar mucho mejor”.

“Eso lo admiro por sobre todas las cosas siempre, poniéndote en los zapatos del resto. ¿Qué más se puede pedir? Soy la persona más agradecida y orgullosa de este universo, en poder decir que eres mi mamá. Te quiero, te idolatro y te admiro”, concluyó.

“Quienes son padres, me van a entender. Uno siempre tiene la sensación de que no lo hizo tan bien, de que se equivocó en algunos momentos de que dio todo y pese a ello, no fue suficiente”, expresó evidentemente emocionada al leer la misiva de su único hijo.

“Gracias a Dios, la vida me dio la oportunidad de volver a tener a mi hijo en brazos, como si hubiese sido un bebé, cuidarlo día y noche, y decirle cuánto lo amo y lo importante y crucial que es para mí”, continuó la comunicadora, agregando que “cuando escucho sus palabras, cuando leo lo que me escribe, me quiebro, porque doy las gracias de tener un hijo tan sensible, precioso y tan bueno, maravillosamente bueno”.

“Ve lo lindo en todas partes, quise enseñárselo, pero me alegro de haberle transmitido eso, que me hace inmensamente feliz. En estos momentos (la carta) me llena el alma. Uno no es perfecto y hace lo mejor que puede y es lindo ver que tu hijo te ama”, concluyó la ex reina de belleza.

