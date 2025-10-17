Cecilia Bolocco revive su amistad con Felipe Camiroaga: “El mejor compañero que tuve en el mundo”

El nuevo capítulo de Podemos Hablar (CHV) tendrá como protagonista a Cecilia Bolocco, quien compartirá inéditos recuerdos de su trayectoria y reflexionará sobre algunos de los momentos más comentados de su vida pública.

Durante la conversación, la ex Miss Universo recordará con emoción su amistad con Felipe Camiroaga, figura clave de la televisión chilena quien perdió la vida en el trágico accidente de Juan Fernández en 2011.

"Era el mejor compañero que tuve en el mundo de la televisión... Era tan cariñoso con Máximo y como vivía en el campo me acuerdo de que hasta le enseñó a hacer sky acuático, lo subía a los caballos", señaló la exMiss Universo al recordar la relación de Camiroaga con su hijo.

Bajo esta línea, Bolocco revelará que, pese a los rumores que los vincularon sentimentalmente, entre ambos existió una conexión basada en la confianza y el compañerismo profesional.

La animadora también se referirá a uno de los episodios más polémicos de su carrera: el llamado “Boloccazo”, ocurrido durante su participación en el Festival de Viña del Mar, momento que —según confesará— marcó un antes y un después en su relación con los medios y el público.

"Alguien mala leche se preocupó que en el momento en que levantaba la pierna me sacó una foto en la entrepierna. Bien raro que se haya visto lo que supuestamente la foto revela, porque salía en la portada de varios diarios la foto con una estrellita. Pero cómo se me iba a ver si yo estaba con medias y con una malla", señaló Bolocco sobre el polémico hecho.

PURANOTICIA