Cecilia Bolocco lanza llamado urgente a Presidente Boric para mejorar la atención del cáncer en el país: “Por todos los chilenos”

Tras la experiencia que vivió junto a su hijo Máximo, quien enfrentó un complejo cáncer cerebral, Cecilia Bolocco decidió crear la Fundación Care, con el propósito de contribuir a mejorar la atención y calidad de vida de los pacientes oncológicos en Chile.

En el marco de una nueva campaña para sumar socios a la organización, a través de sus redes sociales, la ex Miss Universo se refirió públicamente al tema del cáncer en el país y dirigió un mensaje al Presidente Gabriel Boric, llamando a fortalecer las políticas públicas en materia de salud.

"Quiero pedirle a usted, señor Presidente, el Ejecutivo tiene hasta el 10 de octubre para mandar las especificaciones de la ley 17.375, la cual es fundamental para detener el avance indiscriminado del cáncer”, señaló Boloccó.

“Esta le contempla que se active de manera permanente y automática el segundo prestador y también que se cree el servicio de salud digital. Dos cosas esenciales para abordar el problema del cáncer, la primera causa de muerte en nuestro país. Se lo pido, no por mí, por todos los chilenos que hoy más lo necesitan", complementó la ex Miss Universo.

Bajo esta misma línea, Bolocco reiteró su compromiso con los pacientes oncológicos, asegurando que continuará trabajando sin pausa para lograr mejores condiciones de atención en Chile.

"No descansaré hasta conseguir los cambios que se necesitan para que en Chile, y ojalá también Latinoamérica, todos puedan acceder a un pronto diagnóstico y al mejor tratamiento que la medicina ofrece! Esa es la única manera de detener el cáncer! Únete a nuestra campaña haciéndote socio de @fundacioncare y juntos cambiemos la manera en que nos enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer", cerró.

PURANOTICIA