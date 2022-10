Cecilia Bolocco actualizó complejo estado de salud de su madre: “Ahora está en el tercer cáncer de mama”

La exMiss Universo Cecilia Bolocco, mantuvo una íntima entrevista con “Las Últimas Noticias”, en el marco del lanzamiento de su colección de uñas y pestañas de fácil aplicación, en la que abordó su reciente visita al Congreso el pasado martes, donde habló sobre el cáncer de mamas.

Una de las razones que la llevaron a la especial jornada fue su madre, Rose Marie Fonck Assler, quien se encuentra atravesando un complejo estado de salud. “Mi mamá está con su tercer cáncer de mama”, reveló Bolocco en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Ella está bien, pero está cansada. Ojalá en su momento hubiese sido tratada con la tecnología que quiero traer a Chile, la tecnología de protones (un tipo de radioterapia). A ella la trataron con radioterapia convencional que es a base de fotones y es muy útil. Puede también curar el cáncer, pero hay tipos de cáncer que se benefician demasiado con la tecnología de protones”, indicó la conductora de “Todo por Ti”, nuevo estelar de Canal 13.

“Si irradias la mama izquierda con fotones, atraviesan tu organismo y por lo mismo no puedes irradiar con tanta intensidad porque ahí está ubicado el corazón”, explicó la ex reina de belleza.

“Mi madre fue irradiada, pero de manera muy conservadora para no dañarle, por supuesto, su corazón. No obstante, no pudieron erradicar al ciento por ciento el cáncer. A los diez años le apareció en el mismo lugar. Ahora está en el tercer cáncer. Si hubiese sido irradiada con protones, se puede erradicar por completo. Hay mucho que realizar para cambiar la realidad del cáncer”, añadió.

Sobre su visita al Congreso, agregó que fue en el mes de la prevención del cáncer de mama, razón por la cual “se presentó un proyecto de ley para modificar el código sanitario y para que las mujeres no tengan que pedir una orden médica para hacerse una mamografía. Es importante eliminar las trabas”, concluyó Cecilia Bolocco.

