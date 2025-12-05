Cecilia Bolocco actualiza el complicado estado de salud de su madre: “Me emociona”

Cecilia Bolocco, ex Miss Universo, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida familiar. Con la voz temblorosa y sin ocultar la emoción, habló del complejo estado de salud de su madre, Rose Marie Fonck, una situación que —según reconoció— la ha tenido profundamente afectada, aunque por fin recibió una pequeña luz de alivio al revelar que fue dada de alta.

Durante su paso por los Copihue de Oro, Bolocco explicó con crudeza por qué este periodo ha sido tan intenso: "Me emociona porque estoy viviendo junto a mi familia momentos especiales. Mis padres, los tenemos con vida, pero tienen sus años y los vemos tener complicaciones médicas y esto nos ha afligido un poco", declaró.

Fue en ese mismo instante que lanzó la noticia que muchos esperaban escuchar: "Aprovecho de mandarles un beso a mis papás (...) estoy muy agradecida de Dios que hoy día pudimos llevar a mi mamá a casa", dijo con evidente alivio.

La situación no era desconocida para su círculo cercano. Hace algunas semanas, su hermana Diana Bolocco ya había puesto el tema sobre la mesa: "Mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y (...) está delicada de salud", reveló entonces. Rose Marie Fonck, hoy de 90 años, ha enfrentado tres diagnósticos de cáncer de mama, convirtiéndose prácticamente en un símbolo de resiliencia para la familia.

En conversación con Página 7, Cecilia no se contuvo y profundizó en ese dolor silencioso que vive detrás de cámaras: "Ha sido difícil verla tan frágil. Pero son los ciclos de la vida", reconoció con honestidad.

Aun así, la animadora no dejó que la pena eclipsara la admiración que siente por su madre: "Es fuerte ver a tu mamá delicada, frágil. Pero tan bella como siempre, con un alma de acero conmovedora y que estén juntos con mi padre, porque están los dos vivos", expresó.

Y aunque llegó radiante al evento, confesó que antes había pasado toda la tarde acompañando a sus padres tras la reciente alta médica:

