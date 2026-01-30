Cathy Barriga rompe el silencio tras su incómodo cruce con Karen Doggenweiler: “Podría haber sido desde la empatía”

El matinal Mucho Gusto se convirtió en escenario de un incómodo momento entre Cathy Barriga y Karen Doggenweiler, cuando la exalcaldesa de Maipú respondió al llamado del programa en medio de un debate sobre la decisión de Tomás Vodanovic, actual edil de la comuna, de sumarse a la Fiscalía y pedir 23 años de cárcel para su antecesora.

La conductora abrió la conversación con total calma: “Quiero preguntarte por esto que parece tan impresionante, de cómo creció el caso y que lleguen a pedir más de 30 años (de cárcel). ¿Qué te parece?”.

Pero la respuesta de Barriga sorprendió y generó tensión: “Bueno, esa impresión debe ser la misma que tú tuviste cuando viviste un caso directo con tu marido (Marco Enríquez-Ominami), que yo creo que es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido”.

Doggenweiler no tardó en replicar, defendiendo su postura: “Para eso están los juicios y por eso Marco resultó inocente, así que yo creo que es importante que se sigan todos los conductos. En el caso de él, un caso bastante injusto”.

El tema volvió a abrirse en Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos se contactó en vivo con su amiga Cathy Barriga para conocer su versión sobre la polémica.

“De ninguna manera quise hacer sentir mal a nadie, todo lo contrario”, aseguró la exchica Mekano, agregando que su intención siempre fue mostrar empatía: “Creo que se ha hablado bastante de mí durante muchos años, y pensé que desde el punto de vista de empatía, de las historias de cada persona, de lo que sufren las familias y sobre todo cuando son inocentes...”.

Cuando Hugo Valencia le preguntó si descartaba que sus palabras fueran un ataque directo a Doggenweiler, Cathy respondió con firmeza: “Yo creo que fui súper clara y cada persona puede interpretar lo que quiera. Yo jamás... todo lo contrario. Las personas cuando viven una historia así, y que era el caso, pensé que podía haber una empatía con todas las familias que pueden estar viviendo así de manera injusta”.

Sobre la reacción de la animadora de Mega, Barriga agregó: “Cada uno es responsable de lo que interpreta, yo fui súper respetuosa, y ustedes saben todas las cosas que se han dicho de mí...”.

Desde el panel, Paula Escobar aportó su análisis: “Para Karen igual el tema de MEO, siempre ha sido su talón de Aquiles, entonces igual se entiende que no se lo haya tomado bien. De hecho, la respuesta fue bien contundente”.

Cathy cerró su intervención apelando a la empatía: “Sí, pero podría haber sido desde la empatía”, dejando claro que su intención nunca fue confrontar, sino poner sobre la mesa un tema sensible.

PURANOTICIA