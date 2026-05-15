Cathy Barriga llega al streaming: Prime Video prepara serie sobre la exalcaldesa por su escándalo judicial

Prime Video ya tendría entre manos una de las apuestas más explosivas de los próximos años: una serie inspirada en la vida de Cathy Barriga. El proyecto estará a cargo de Quijote Films, la misma productora detrás de las aplaudidas cintas "Los Colonos" y "La Misteriosa Mirada del Flamenco".

La plataforma de Amazon no quiere soltar las producciones chilenas y, tras el ruido generado por la adaptación de "La Casa de los Espíritus" de Isabel Allende, ahora decidió poner sus fichas en una historia marcada por escándalos, acusaciones y una exfigura televisiva caída en desgracia.

La ficción tomará como punto de partida el turbulento paso de Barriga por la Municipalidad de Maipú entre 2016 y 2021, periodo que hoy la tiene enfrentando a la justicia por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos.

Según reveló Culto, el encargado de liderar la serie será el productor Giancarlo Nasi, quien asumirá como showrunner del proyecto. La producción, inspirada en hechos reales, lleva cerca de un año y medio creándose.

Por ahora, la serie ni siquiera entra en etapa de grabaciones y todavía no existe un elenco confirmado, por lo que su estreno estaría lejos de concretarse antes de 2027 o incluso 2028.

Cabe recordar que la exalcaldesa, ligada en su momento a la UDI y convertida en personaje habitual de la televisión, enfrenta acusaciones por presuntos delitos cometidos durante su administración en Maipú, en una investigación que sigue sumando capítulos y controversias.

De hecho, la Fiscalía Oriente no está pidiendo una sanción menor: busca penas que superarían los 20 años de cárcel efectiva por los ilícitos investigados.

Y el escándalo no termina ahí. Su esposo, Joaquín Lavín León (exUDI), permanece actualmente en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción, entre ellos fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, hechos que —según la Fiscalía— habrían ocurrido mientras Barriga lideraba el municipio maipucino.

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