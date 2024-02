Cathy Barriga a sus ex compañeros de “Me Late”: “Están haciendo leña del árbol caído”

La ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga se fue en contra de sus ex compañeros del programa “Me Late”, más específicamente, Sergio Rojas, Antonella Ríos y Luis Sandoval, quienes en los últimos días se han dedicado a contar historias de roces y malos gestos que supuestamente, la ex Chica “Mekano” tuvo contra ellos.

Rojas señaló que ella era “insoportable”, mientras que Ríos comentó que “no era insoportable, no era pesada. Y Luis Sandoval mencionó estar desilusionado después de haber tenido una buena relación con ella, y le dejó de responder.

Tras estos dichos, Barriga a través de la panelista del programa “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos, hizo sus descargos por los dichos. Según la “Leona”, la ex alcaldesa de Maipú habría expresado: “que había sido muy complejo para ella estar escuchando injurias y calumnias, porque en este minuto ella no puede defenderse. Me lo acaba de reiterar que de repente ve un extracto en el Instagram de Zona Latina y ve cómo se refieren los excompañeros de ella de una muy mala manera”, comenzó.

“Cathy me dice que está sorprendida y qué fácil es ahora que ella no puede defenderse, salir con una tropa de mentiras a descalificarla y hacer leña de un árbol caído, una tradición muy clásica chilena. Si bien es cierto que Cathy está preocupada de otros temas, me dice que igual no le fue indiferente y le dolió bastante cuando lo vio en el Instagram del canal”, terminó.

