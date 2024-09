Catalina Pulido estará en nuevo reality militar de Canal 13: "Me gusta la disciplina"

Catalina Pulido se convirtió en la segunda famosa confirmada para participar del nuevo reality de Canal 13, «Palabra de Honor».

Si bien, ya incursionó en un reality como animadora («Granjeras»), ésta será la primera vez que entra a uno como una integrante más.

"El hecho de que exista una especie de academia militar me gusta muchísimo. Me gustan las jerarquías, me gusta la disciplina", dijo la actriz a Canal 13.

"Me gusta, me encanta, me encanta la onda militar", añadió.

Respecto a posibles polémicas en el encierro, indicó que actuará "depende del estado de ánimo en el que me encuentre. Las peleas, en realidad, las tonteras y las pendejadas no son lo mío. Estoy muy grande para eso ya".

"La gente piensa que soy una loca de patio, un tiro al aire. Y me encanta que piensen eso, pero es una imagen muy errada y voy a cambiarla aquí. Más que rebelde, me definiría como irreverente. Yo tengo una personalidad muy fuerte y no dejo que nadie me pase a llevar, pero no es que me rebele por rebelarme”, sentenció.ç

Cabe recordar que el primer confirmado es Miguel «Negro» Piñera.

