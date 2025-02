Catalina Pulido arremete sin filtro contra errático debut de Paola Volpato en Viña 2025: “Me incomodó más que George Harris”

La destacada actriz nacional Paola Volpato debutó en la Quinta Vergara en la segunda noche del Festival de Viña 2025, donde fue la encargada junto a Rafael Araneda, de presentar las competencias de la jornada.

Su participación como coanimadora del certamen viñamarino generó diversas reacciones, ya que protagonizó un “lapsus” y se le vio bastante errática, lo que fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los cibernautas incluso se mostraron preocupados por el estado de salud de la intérprete.

Esto fue comentado por el panel del programa “Sígueme” de TV+, donde Catalina Pulido no tuvo piedad para criticar de forma tajante el paso de Volpato en Viña 2025. “Por favor, estamos hablando de una tremenda actriz. Entonces, no lo entiendo. Para mí, de verdad que me llamó la atención. Yo decía: ‘la Paola se lo va a peinar’”, comenzó señalando la también actriz de profesión.

“Porque es una actriz y tiene manejo arriba de un escenario, debiese haber sabido. En teatro lo primero que te hacen es la improvisación. Tú sales de la escuela de teatro sabiendo manejo escénico, improvisación”, añadió.

En este mismo contexto aseguró que “Rafael Araneda estuvo todo el rato tratando de salvarla. A lo mejor le vino un pánico escénico, que puede ser. Un terror escénico, por supuesto, a mí también me ha pasado en escenarios mucho más chicos”.

Posteriormente, Pulido incluso comparó el debut de Paola Volpato como animadora con la presentación del comediante venezolano George Harris. “Estaba absolutamente apanicada. A mí me puso muy incómoda. Más que George Harris, me incomodó Paola Volpato”, sentenció.

PURANOTICIA