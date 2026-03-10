Bad Bunny rompe el silencio en redes y reaparece con inesperada foto de cumpleaños

El 10 de marzo no fue un día cualquiera para Bad Bunny y mucho menos para sus fanáticos. Luego de semanas de misterio en redes —tras borrar absolutamente todas las fotos y videos de su perfil— el artista decidió romper el silencio digital justo en una fecha clave: su cumpleaños.

El puertorriqueño reapareció en Instagram con una imagen que no tardó nada en recorrer internet. En la foto se le ve soplando las velas de su torta mientras celebra sus 32 años, un registro que rápidamente comenzó a circular entre fans y páginas de espectáculos.

La publicación no pasó desapercibida. Con una sonrisa y en pleno festejo de una nueva vuelta al sol, el llamado “Conejo Malo” dejó en evidencia que incluso el gesto más simple en sus redes sociales es suficiente para generar conversación, titulares y miles de reacciones alrededor del mundo.

"32", escribió Bad Bunny junto a la imagen que marca su regreso a las pistas de Instagram.

Entre los mensajes que aparecieron en la publicación destacó el de Karen Paola, quien no dudó en sumarse a los saludos para el cantante: "Feliz cumple Benito!!! Que Dios siga bendiciendo tu vida".

