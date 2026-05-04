Catalina Palacios es duramente criticada tras polémico post en sus redes sociales: “Funable”

Catalina Palacios quiso cerrar su fin de semana largo con algo de humor en redes sociales, pero terminó desatando una verdadera ola de críticas.

La ex candidata a Miss Universo Chile disfrutó de unos días de descanso junto a su pareja y su familia, y decidió compartir el momento en Instagram.

Sin embargo, lo que parecía una broma inocente terminó generando ruido entre sus seguidores.

"Después de un fin de semana con la suegra en el sur", escribió Palacios junto a una lluvia de emojis de dulces y pasteles.

Hasta ahí, todo sonaba liviano. Pero el problema vino con la imagen elegida: la influencer apareció usando un traje que simula un cuerpo con mayor peso, insinuando que los “regaloneos” culinarios la habrían hecho subir varios kilos en pocos días.

Las reacciones no tardaron en explotar en los comentarios.

"Si estudias psicología, esto está mal", “Qué funable", "Me incomodó", dispararon algunos usuarios sin filtro.

Pero como suele ocurrir en estas polémicas digitales, también hubo quienes salieron a defenderla y a bajarle el dramatismo al asunto.

"Que son graves" y "No se ha burlado de nadie", replicaron otros, quienes defendieron a la modelo.

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