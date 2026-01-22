Catalina Guerra no se guardó nada y trató de ignorante a Pamela Díaz: “En eso se basa un poco tu carrera”

Un momento de máxima incomodidad se vivió en el programa web “Sin Editar”, cuando Catalina Guerra decidió decir lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a soltarle en la cara a Pamela Díaz y en su propio espacio. Sin filtro, la actriz dejó entrever que la figura televisiva ha construido su carrera explotando la ignorancia.

Todo partió recordando un antiguo episodio que involucró a Gloria Münchmeyer, madre de Catalina, cuando Pamela Díaz le preguntó por su vida sexual. Guerra no dejó pasar el momento y encaró a “La Fiera” directamente: "Yo creo que te pusiste nerviosa y le preguntaste algo muy 'no'", lanzó, mientras Díaz solo atinó a reír, intentando bajarle el perfil.

Pero la conversación subió de tono cuando Pamela respondió con una crítica directa: "Tu mamá no es muy simpática, está como la Eli de Caso, ellas siempre me tratan mal... me dicen que soy ignorante", dijo, dejando el ambiente cargado.

Ahí Catalina Guerra frenó en seco, hizo una pausa incómoda y soltó la frase que encendió la polémica: "Bueno... tú has usufructado de tu ignorancia... o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera". Un comentario que dejó a Díaz visiblemente descolocada.

Intentando recuperar el control, Pamela replicó: "¿Tú crees que soy un poco ignorante?", a lo que la actriz respondió sin suavizar demasiado: "No sé, la verdad que no sé... pero tú juegas con eso y es muy bueno, porque le has sacado partido".

El cruce, incómodo y sin edición —tal como promete el nombre del programa— ya comenzó a circular con fuerza en redes sociales, donde muchos celebran la franqueza de Catalina Guerra.

PURANOTICIA