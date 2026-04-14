Catalina Edwards regresa a Canal 13 luego de 20 años fuera del canal: “Una gran ilusión y con muchas ganas”

Después de veinte años fuera de su antigua casa televisiva, Catalina Edwards, decidió volver al lugar donde todo comenzó, y su regreso no ha pasado precisamente desapercibido. La periodista se integra ahora al matinal “Tu día” de Canal 13 como panelista de contingencia económica.

La comunicadora, que durante dos décadas fue rostro estable en Mega, ya venía calentando motores desde marzo en Radio 13C con el programa “Cadena de Valor”.

Sin embargo, ahora da el salto definitivo a pantalla abierta dentro del equipo del matinal, con la misión de explicar la economía en un formato “fácil” y más cercano.

Su regreso viene cargado de simbolismo. Porque no son pocos los que ven esta vuelta como un “reencuentro con el pasado” en plena etapa de reconfiguración profesional. Ella misma lo reconoce: "Es una experiencia emocional profunda, que la defino en una palabra… renacer", expresó Edwards en su regreso, "porque en la actual etapa en la que estoy en mi vida, próxima a cumplir 50 años, creo que resetear mi trabajo es un regalo, es una tremenda oportunidad".

Detrás de ese discurso de renovación, hay también una trayectoria estrechamente ligada a Canal 13 desde fines de los años 90, cuando comenzó como estudiante de Periodismo.

En esos primeros pasos realizó móviles para “Teletrece AM”, abriéndose camino en televisión. Más adelante pasó por el recordado matinal “Viva la mañana”, además de participar en espacios informativos como “En boca de todos”, donde tuvo su propio segmento de economía, y conducir el programa financiero “Saque partido a su dinero” en 13C, considerado pionero en educación financiera en TV.

"Para mí volver (a Canal 13) es un regalo, porque me conecta con esa Cata que partió llena de sueños a los 22 años, con una gran ilusión y con muchas ganas; y eso me hace sentir una energía y una renovación total. Cada vez que llegó a trabajar a estas instalaciones de Canal 13 vuelvo a sentir esa emoción, me reconecto y siento que es una fortuna y una gran suerte poder volver a sentir esas ganas de hacer cosas y de hacerlas bien", señaló la comunicadora.

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