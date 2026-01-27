Cata Vallejos rompe el silencio tras su quiebre con Pablo Galdames y muestra su nueva vida en Chile: “Mi corazón está en paz”

El fin del romance entre Cata Vallejos y el futbolista Pablo Galdames sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. La influencer y el deportista protagonizaron un noviazgo que captó titulares, pero hace algunos meses su historia llegó abruptamente a su fin.

Aunque Cata ha evitado hablar sobre los motivos de la ruptura, esta semana decidió romper el silencio y revelar cómo ha sido su vida tras la separación. En una entrevista con LUN, la exCalle 7 contó que regresó a Chile en noviembre de 2025 después de pasar una temporada en Argentina junto a Galdames.

Una vez terminado el vínculo, se instaló sola en un departamento de un dormitorio en Las Condes, y aseguró que, pese a todo, su corazón está tranquilo.

“Estoy bien, tranquila. Mi corazón está en paz. Estoy en una etapa nueva y feliz de estar de vuelta en Chile”, confesó, dejando claro que no hay rencores.

Vallejos también se refirió a la importancia de estar cerca de su círculo cercano: “Necesitaba estar cerca de los míos. Cuando una está fuera del país se da cuenta de todo lo que extraña: la gente, el núcleo. Volver ha sido muy lindo, reencontrarme con mis amistades, verlas más seguido y también trabajar más”.

Además, destacó cómo su regreso le ha permitido recuperar el control de su vida y su carrera: “Estando fuera era mucho más difícil. Quería volver a brillar en ese sentido”, cerró Catalina.

Con un toque de humor y sinceridad, la influencer confesó que aún está acomodando su nuevo hogar: “Este proceso me lo estoy tomando con calma. Al principio estaba súper ansiosa por tener todo listo en una semana. Ahora prefiero elegir bien. Por ahora solo tengo la cama y el colchón”, reveló, mostrando que la tranquilidad y la paciencia son parte de su nueva etapa.

